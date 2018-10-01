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Безработных отправят на село
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Безработных отправят на село 

Парламентская газета 1 час назад
Регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки граждан, которые поехали работать в сельскую местность по направление служб занятости. Соответствующий закон вступает в силу 1 октября.
Закон разработан правительством и направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов. В правительстве уверены, что действовавший до сегодняшнего дня механизм привлечения трудовых мигрантов из регионов России недостаточно гибкий.
Законом устанавливается, что субъекты Федерации сами будут устанавливать порядок и критерии отбора работодателей для участия в региональных программах обеспечения занятости. Также регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки безработных граждан и членов их семей, которые готовы переселиться в сельскую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. При этом минимальная продолжительность трудового договора с работником, который участвует в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, сокращается с трёх до двух лет.
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