Безработных отправят на село

Регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки граждан, которые поехали работать в сельскую местность по направление служб занятости. Соответствующий закон вступает в силу 1 октября.

Закон разработан правительством и направлен на повышение мобильности трудовых ресурсов. В правительстве уверены, что действовавший до сегодняшнего дня механизм привлечения трудовых мигрантов из регионов России недостаточно гибкий.

Законом устанавливается, что субъекты Федерации сами будут устанавливать порядок и критерии отбора работодателей для участия в региональных программах обеспечения занятости. Также регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки безработных граждан и членов их семей, которые готовы переселиться в сельскую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. При этом минимальная продолжительность трудового договора с работником, который участвует в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, сокращается с трёх до двух лет.