Стало известно о жизни сестер-убийц после СИЗО

Старшая и средняя сёстры, Крестина и Ангелина Хачатурян, постоянно находятся дома, заявили адвокаты Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин. По их словам, девушки ничего не планируют и не выходят гулять, несмотря на разрешение суда.
При этом младшая обвиняемая Мария уже выходила на улицу в сопровождении матери. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы перевести девушку на обучение в школу рядом с домом мамы.
Юристы ожидают итогов экспертиз, которые проводят специалисты Института имени Сербского, пишет «360».