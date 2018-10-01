Ещё
Стало известно о жизни сестер-убийц после СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокаты рассказали о жизни сестёр Хачатурян после СИЗО 

News.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Старшая и средняя сёстры, Крестина и Ангелина Хачатурян, постоянно находятся дома, заявили адвокаты Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин. По их словам, девушки ничего не планируют и не выходят гулять, несмотря на разрешение суда.
При этом младшая обвиняемая Мария уже выходила на улицу в сопровождении матери. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы перевести девушку на обучение в школу рядом с домом мамы.
Юристы ожидают итогов экспертиз, которые проводят специалисты Института имени Сербского, пишет «360».
News.ru: последние новости
Цены на отдых в Турции ползут вверх Доренко обозвал Голикову старухой Минпромторг открестился от «пивного» законопроекта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»503
Евросоюз оказался на грани распада106
«Значит Боширов и есть Чепыга»142
«Сбежал с деньгами»: Порошенко опозорился в Сети73
Лоза вынес вердикт умершему Азнавуру
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение