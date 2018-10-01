Стало известно о жизни сестер-убийц после СИЗО

Адвокаты рассказали о жизни сестёр Хачатурян после СИЗО

Старшая и средняя сёстры, Крестина и Ангелина Хачатурян, постоянно находятся дома, заявили адвокаты Алексей Паршин Алексей Липцер и Ярослав Пакулин. По их словам, девушки ничего не планируют и не выходят гулять, несмотря на разрешение суда.

При этом младшая обвиняемая Мария уже выходила на улицу в сопровождении матери. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы перевести девушку на обучение в школу рядом с домом мамы.

Юристы ожидают итогов экспертиз, которые проводят специалисты Института имени Сербского, пишет «360».