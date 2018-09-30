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Пума напала на домашнюю собаку в Подмосковье
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Пума напала на домашнюю собаку в Подмосковье 

Рамблер 23 часа назад
В Одинцовском районе Подмосковья владельцам домашней собаки пришлось вызволять своего питомца из лап пумы. Непонятно откуда появившееся возле дома дикое животное напало на маленькую собаку, находившуюся во дворе на приусадебном участке. Хозяева, увидев, как пума крепко вцепилась зубами в собачью холку, пытались прогнать озверевшего хищника, кидая в него различные предметы. Чтобы поймать агрессивную пуму, очевидцам пришлось вызвать спасателей. Владельцы дикого животного пока не установлены, сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего.
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