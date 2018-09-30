«Короче, отказ»: Почему Британия не пускает россиян

Пограничная ситуация: почему Британия не пускает россиян

На фоне напряженных российско-британских отношений граждане РФ жалуются на задержки в выдаче туристических виз в Соединенное Королевство . На прошлой неделе в Лондон не смогла выехать съемочная группа из трех человек, а журналистка из Москвы уже несколько недель не может получить разрешение на въезд из-за «сложности» обработки ее заявления. «Газета.Ru» — о том, заказан ли россиянам путь в Британию.

Россиянка Анна Чернова , переехавшая в Великобританию в 2015 году и работающая журналисткой в Лондоне, заявила, что нескольким российским гражданам затягивают выдачу британской визы без объяснения причин со стороны посольства.

«На прошлой неделе в Лондон не смогла вылететь целая съемочная группа (состоящая из трех человек, — «Газета.Ru») из Москвы, которая хотела приехать оторваться в Сол… в смысле, поснимать выставку под Кембриджем. На этой неделе знакомая журналистка не получила туристическую визу, чтобы повидаться с бойфрендом и заодно полюбоваться 123-метровым шпилем», — иронично заметила Чернова на своей странице в фейсбуке.

Журналистка из Москвы (она попросила не называть свое имя, — «Газета.Ru»), о которой идет речь в посте, рассказала «Газете.Ru», что в Великобритании она собиралась ехать по приглашению молодого человека.

Заявление на визу девушка подала 7 сентября текущего года. Ей обещали дать разрешение на въезд в течение 15 дней. Как и в предыдущие разы, она приложила документы, подтверждающие ее работу в российском СМИ. После того, как обещанное время рассмотрения истекло, она написала в визовый центр с просьбой объяснить причины задержки.

25 сентября ей пришел следующий ответ: «Мы не можем принять решение по вашей заявке в указанные сроки, так как обработка вашего заявления была непростой. Мы продолжим работу над вашим заявлением, чтобы решение было принято как можно скорее».

Собеседница «Газеты.Ru» отметила, что у нее есть предположения о причинах задержки документов, однако делиться ими она отказалась.

Между тем, Юрию Коваленко и двум его коллегам из Москвы задержки в консульстве сорвали съемки документального фильма. Москвичам нужно было снять авиашоу в Кембридже, которое состоялось 22-23 сентября. Они специально подали на ускоренное рассмотрение заявлений.

«Визы должны были быть готовы за пять рабочих дней — то есть забрать их мы планировали 18 сентября. За премиум-сервис заплатили 212 фунтов (18 тыс. рублей, — «Газета.Ru») с человека. В итоге документы нам выдали только на этой неделе, 26 сентября. Вылететь на съемки нам так и не удалось», — рассказал Коваленко «Газете.Ru».

Он добавил, что с визами им помогали в частном агентстве.

«Они составили нам анкету и подсказали с документами. Все вопросы я отдавал им на откуп — сам с консульством не общался. Когда мы забирали паспорта, в агентстве нам сказали, что у них такая ситуация произошла в первый раз», — заключил он.

В пресс-службе посольства Великобритании в России не смогли оперативно рассказать «Газете.Ru» о причинах задержек туристических виз для граждан РФ. Там заявили, что данный вопрос перенаправлен в Хоум-офис — департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль и визы.

В посольстве отметили, что в этом году правила выдачи британских виз россиянам и соответствующие требования к документам не изменились.

«С июля 2017 года по июнь 2018 года гражданам РФ было выдано почти 150 тыс. виз. При этом 98% заявок на получение виз было одобрено. За год число выданных разрешений на въезд выросло на 3%», — заявили в дипмиссии.

Стоимость полугодовой туристической визы в Великобританию составляет 8,4 тыс. рублей. Она дает возможность путешествовать или гостить у кого-то из родственников либо друзей. При этом по такой визе строго запрещено учиться, заключать брак с гражданами страны и работать.

На интернет-форумах десятки россиян делятся историями о подаче документов на визу в Соединенное Королевство в августе-сентябре 2018 года.

«Подавалась второй раз. Документы сданы 7 августа. Сообщение о готовности пришло 17 августа. Паспорт с визой забрала 20 августа. Из документов были справка из банка об остатке на счете и справка с работы, бронь отелей», — пишет пользователь с ником Karibo77.

«Первая виза на 6 месяцев. Паспорт был без шенгенов — один Египет и USA виза К1. 13 августа подала документы в визовый центр Екатеринбурга . 21 августа мне написали, что паспорт готов. Не ожидала, что так быстро. В визовом центре девушка сказала, что сейчас редко отказывают, если полный пакет документов», — отмечает КрисМисс.

«Подавал 14 августа в визовый центр Санкт-Петербурга. Тревожили небольшой остаток средств на счетах и большое количество времени, проведенное за рубежом при наличии постоянной работы. Однако 23 августа пришло сообщение о поступлении паспорта в визовый центр», — написал житель Санкт-Петербурга.

«Подавала в Москве на шестимесячную туристическую визу. Сдала документы 13 сентября, забрала уже 27 числа. В процессе рассмотрения визы нам поменяли билеты — отменили старые рейсы и назначили новые с другими датами вылета. Я переживала на этот счет, так как получается, что на рассмотрение отдала некорректные документы, но все обошлось», — сообщила еще одна пользовательница.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе посольства Великобритании в России, за год около 3 тыс. заявлений на визу не были удовлетворены. Агентства, которые занимаются помощью россиянам в открытии виз в Великобританию, отмечают наиболее частые причины отказа в разрешении на въезд.

Среди них — неправильное определение цели поездки, запрос слишком длительного срока пребывания в стране, отсутствие необходимого документа или ошибка в его переводе, низкий размер заработной платы, небольшой стаж работы в компании, а также наличие отказов в визах в другие страны.

Самой распространенной причиной невыдачи визы является несоответствие остатка на банковском счете реальным доходам. Такой отказ получила 35-летняя жительница Саратова. Весной 2018 года она впервые подавалась на британскую визу. Документы готовила самостоятельно и пыталась учесть все детали.

«Короче, отказ. В результате ознакомления с текстом отказа поняла, что причина финансовая. Не предоставила дополнительных документов (движения по счету и 2НДФЛ), и моя поездка стоит больше, чем есть у меня на счету. Банковский счет у меня сберегательный, поэтому движения там нет. Зарплата у меня выдается на руки, а не на карту. Поэтому как отразить ее на банковском счете, не знаю», — делилась она впечатлениями на интернет-форуме.

Аналогичная ситуация весной возникла у москвички Валентины Мудровой. Зарплату она получает наличными. В отказе на въезд в Великобританию ей указали, что движение средств на ее банковской карте не соответствует размеру оклада, указанному в справке с работы.

«Подавала также банковскую карту евро, где средств достаточно, однако вот к зарплате эта карта никакого отношения не имеет. Собираюсь подавать еще раз документы с трудовым договором, где укажу, что действительно деньги выдаются наличными. Отели, билеты, все оплачено. Ехать через 2 месяца ровно», — писала она 19 марта.

29-летняя жительница столицы столкнулась с той же проблемой. Официальной работы у нее не было, поэтому девушка решила прикрепить спонсорское письмо от матери.

«Было заявление от нее и сопутствующие документы — 2-НДФЛ, справка с работы и выписка со счета. В плане поездки было описано, что жилье и билеты предоплачены. Дело в том, что по факту это не совсем туристическая поездка, а поездка на соревнование, и чтобы не упустить выступление и не подвести команду, мне нужно как-то получить визу», — писала москвичка в марте 2018 года.

На такой пакет документов девушка получила отказ. Среди причин визовый офицер в том числе указал: «Вы заявляете, что хотите посетить Великобританию на пять дней. Между тем, сейчас вы экономически неактивны. Вы прикладываете банковскую выписку своей матери и говорите, что она будет финансировать вашу поездку. Вы отмечаете, что поездка обойдется вам в 750 фунтов, однако больше этой суммы на счете вашей матери средств нет. Вы не продемонстрировали, что ваш спонсор не способен покрыть ваши расходы».

Причиной отказа во въезде на территорию Соединенного королевства также часто становится отсутствие перевода документов на английский язык — это обязательное требование ко всем заявлениям.

15 августа россиянка Анна Айвазян, которая на данный момент проживает во Франции со своим супругом, сообщила, что ее заявку отклонили из-за отсутствия перевода сертификата о замужестве — девушка прикрепила документ на французском языке.

«Только что я получила отказ в британской визе, потому что сертификат о замужестве был на французском. То есть работник визового центра не посчитал нужным мне сказать, что очень важно предоставить английский перевод, а за целый месяц никто почему-то не смог написать мне и попросить срочно дослать перевод. Таким образом, путешествие, которое мы планировали много месяцев, и все, что мы уже оплатили, полетело к чертям. Спасибо, Британия», — написала девушка в своем фейсбуке.

Отметим, что в марте 2018 года российско-британские отношения обострились на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которое произошло 4 марта. Великобритания обвинила в отравлении Россию. Москва отрицает свою причастность к случившемуся.

В начале апреля стало известно, что британцы отказали в визе племяннице экс-полковника ГРУ Виктории Скрипаля. «Мы отклонили заявление на предоставление визы Виктории Скрипаль на основании того, что ее заявление не соответствовало иммиграционным правилам», — сообщали тогда Reuters со ссылкой на Хоум-офис.

По словам дипломатов, Скрипаль отказали в визе, так как на момент подачи заявления она была безработной и указала целью визита посещение родственников, хотя до этого она ни разу не была у них.

Через месяц женщина вновь подала заявление на визу. К тому моменту, по ее словам, ей предложили официальную работу на Первом канале. Однако 14 мая ей снова пришел отказ. Его мотивировали тем, что зарплаты племянницы Скрипаля размером 115 тыс. рублей в месяц не хватит на поездку в Соединенного Королевство и обратно.

По словам Виктории, в отказе также отметили, что за нее никто не поручился — соответственно, доказательств того, что она вернется в Россию, предоставлено не было. «Даже если за меня весь мир поручится, Великобритания меня к себе не пустит», — прокомментировала решение консульства Скрипаль.

В сентября на пресс-конференции племянница экс-полковника ГРУ заявила, что в разрешении на въезд в Соединенное Королевство ей отказала лично Тереза Мэй . Об этом она сообщила со ссылкой на неназванные источники.

Отметим, что в начале сентября британская прокуратура опубликовала снимки двоих «подозреваемых» в отравлении Скрипалей, заявив, что на них изображены офицеры ГРУ — Александр Петров Руслан Боширов . На следующий день после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в палате общин, пообещала добиваться усиления антироссийских санкций в связи с отравлением.

10 сентября 2018 года британская газета The Guardian со ссылкой на источник в Хоум-офисе сообщила, что Лондон изучает правомерность выдачи виз инвестора более 700 россиян в период с 2008 года до апреля 2015 года. В то время для получения такого документа иностранец должен вложить в экономику страны миллион фунтов. Сейчас эта сумма увеличилась в два раза.

Также власти ввели проверку происхождения вложенных средств, поскольку у них возникли подозрения, что ранее граждане РФ могли получать визы за нажитые коррупционным путем деньги. После введения новых правил число удовлетворенных заявок от всех иностранцев упало на 84%.

По данным издания, проверка виз российских инвесторов — это одна из мер Соединенного Королевства в ответ на отравления «Новичком», в организации которых обвиняется Россия. Кроме того, пишет СМИ, Лондон таким образом хочет уменьшить влияние Москвы.

«Мы изучаем все бизнес-визы, выданные до 5 апреля 2015 года, некоторые из которых предоставлялись богатым россиянам. Не исключаем дальнейших изменений в системе. Правительство держит под контролем все миграционные маршруты и может забрать визу, если находятся доказательства серьезных нарушений», — сообщил источник в правительстве.

Среди 700 россиян, которые получили визу инвестора до введения новых правил, был миллиардер Роман Абрамович . В 2003 году он купил британский футбольный клуб Chelsea за 60 млн фунтов. За 15 лет, по некоторым данным, он потратил около 800 млн фунтов на трансферы игроков и более 2,4 млрд фунтов на выплату зарплат.

Его виза инвестора истекла в апреле 2018 года. Для выдачи новой, по утверждению британской прессы, Лондон попросил миллиардера предоставить данные об источниках его состояния. В конце мая Абрамович получил израильское гражданство. 1 июня стало известно, что он отозвал заявку на продление британской визы. Тогда же бизнесмен временно отложил реконструкцию стадиона для «Челси», мотивируя своей решение «неблагоприятным инвестиционным климатом».

Отметим, что по данным Национальной статистической службы Великобритании, за первые три месяца 2017 года было зарегистрировано рекордное количество заявок на получение визы инвестора «Tier-1». Это самый высокий показатель с 2014 года.

При этом в 2016 году приток прямых иностранных инвестиций в Великобритании достиг 201 млрд фунтов. Еще в 2015 году он составлял £33 млрд фунтов.

Чтобы получить визу инвестора, нужно вложить 2 млн фунтов в гособлигации Соединенного Королевства или акционерный, заемный капитал активных торговых компаний. Кроме того, необходимо быть гражданином государства, находящегося за пределами Европейской экономической зоны и Швейцарии, и быть старше 18 лет. Также у вас должны быть доказательства того, что деньги принадлежат вам или вашему партнеру.

Отказ в «Tier-1» можно получить, если в Хоум-офисе выявят, что вы не контролируете свои средства самостоятельно или заработали их незаконно, а также скрываете источник происхождения денег.