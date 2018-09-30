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Пенсионеров поздравили с Днем пожилого человека
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Пенсионеров поздравили с Днем пожилого человека 

Lenta.ru + ещё 5 30 сентября 2018
Фото: РИА Новости
В рамках акции «С уважением к прошлому» участники движения Putin Team и певица Виктория Дайнеко посетили пансионат для пожилых людей в Электрогорске и устроили праздник для его подопечных, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Волонтеры провели концерт, где под аккомпанемент баяна исполняли любимые песни постояльцев пансионата. «Это непередаваемые ощущения — когда видишь улыбки и радость в глазах бабушек и дедушек… Спасибо Putin Team за то, что дали возможность поучаствовать в акции „С уважением к прошлому“ и подарить тепло тем, кто в этом так нуждается», — отметила Дайнеко.
Акция «С уважением к прошлому» была запущена одним из участников Putin Team, жителем Санкт-Петербурга, 27 февраля 2018 года, в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда. За семь месяцев с начала акции в ней приняли участие 650 человек в 52 городах России, они посетили 1310 ветеранов, тружеников тыла и детей войны.
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