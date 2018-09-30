Ещё
Ростуризм обратился к россиянам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм призвал россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии 

ТАСС + ещё 14 30 сентября 2018
Фото: Reuters
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) порекомендовало туристам, которые планируют поездки по территории Индонезии, учитывать сообщения местных властей и не посещать районы с неблагоприятной сейсмической обстановкой. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.
"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятной сейсмической обстановкой", — говорится в сообщении.
В Ростуризме подчеркнули, что россияне практически не посещают остров Сулавеси, где сильное землетрясение и цунами привели к гибели 832 человек. Отмечается также, что Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси в пятницу, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м.
По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате стихии погибли 832 человека, более 540 получили ранения.
По данным посольства РФ в Индонезии, информации о пребывании россиян в районах, пострадавших от землетрясения, не поступало.
ТАСС: последние новости
Вход в "Херсонес Таврический" в Севастополе с 1 октября стал платным Россия и Сан-Марино отмечают 25-летие установления дипломатических отношений Минпромторг: законопроект по продаже пива в алюминиевых банках ночью еще не разработан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бунт обедневших москвичей»22
Познер жестко высказался после смерти Азнавура80
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину22
В Москве объявлен план «Перехват».20
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко201
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение