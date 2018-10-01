В Сан-Марино открыли памятник Гагарину

В Сан-Марино торжественно открыли памятник Юрию Гагарину

Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова установлен у входа в Университет Сан-Марино.

В торжественной церемонии, приуроченной к 25-летию установления полноформатных отношений между РФ и Сан-Марино, приняли участие государственный секретарь по иностранным делам, политическим вопросам и проблемам юстиции Сан-Марино Никола Ренци , другие члены правительства республики, посол РФ в Итальянской Республике и в Республике Сан-Марино по совместительству Сергей Разов, ректор университета Коррадо Петрочелли, представители дипкорпуса.

"Сегодня у нас тройной праздник. Только что вступили в должность новые капитаны-регенты Сан-Марино, вчера исполнилось 25 лет со дня установления полноформатных отношений между нашими странами, а теперь мы открываем в Университете Республики памятник Юрию Гагарину — выдающемуся первопроходцу, пионеру космической эры", — заявил Разов.

Напомнив о том, что Гагарин по-прежнему остаётся общим и любимым героем граждан самых разных стран, посол отметил, что Россия и сегодня является ведущей космической державой, продолжает наращивать свой потенциал в этой сфере.

Разов поблагодарил сан-маринских партнеров за поддержку инициативы по установке бронзового бюста Гагарину в местном университете и выразил признательность общественному фонду "Диалог культур — Единый мир" за идею увековечить славу первого космонавта Земли в разных странах. Он также напомнил, что в Сан-Марино в 2005 году был возведён монумент в память о детях Беслана, что стало свидетельством искренней дружбы и сочувствия санмаринцев жертвам страшной бесланской трагедии.

В заключение посол РФ напомнил слова, сказанные Гагариным после его исторического полета: "Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!".

Международный фонд "Диалог культур — Единый мир" уже установил более 40 бюстов Гагарина по всему миру. Ранее в Италии были воздвигнуты пять памятников первому космонавту. Его бюст появился в Обсерватории Макс Валье в Астрономической деревне долины Еггенталь в итальянских Альпах, в парке Санта Тереза в Вероне, в Инженерно-техническом институте им. Кеннеди в Порденоне, в Музее аэронавтики им. Джанни Капроне в Тренто и в астрономической обсерватории Каподимонте близ Неаполя. Усилиями фонда бюсты Гагарина также установлены во Франции, Болгарии, Германии, США, Индии, Китае, Чехии и ряде других государств.