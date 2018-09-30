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В Приамурье отметили рост числа китайских туристов
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В Приамурье отметили рост числа китайских туристов 

RT на русском 30 сентября 2018
Фото: РИА Новости
В Приамурье отметили рост количества китайских туристов, сообщает kp.ru.
«В этом году ожидается 104 тыс. китайских туристов, это почти на 10 тыс. больше, чем в 2017 году. Тогда было 94», — заявила и.о. руководителя министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона Екатерина Киреева на пресс-конференции, посвящённой 30-летию амурского безвизового режима.
Как рассказала Киреева, желающих въехать на территорию страны через Благовещенск становится больше.
«Мы каждый год прирастаем китайскими туристами. В этом году мы превысили планку одномоментного въезда — на 4 тыс. человек», — уточнила она.
Ранее сообщалось, что Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма.
Также глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.
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