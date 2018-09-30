Ещё
Беременных и несовершеннолетних откормят в СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беременных и несовершеннолетних откормят в СИЗО 

Lenta.ru + ещё 8 30 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции издало приказ, в соответствии с которым будут улучшены нормы питания для беременных, несовершеннолетних и инвалидов, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте министерства.
«Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания», — говорится в документе.
В рационе этих граждан будут учитываться рекомендуемые Министерством здравоохранения нормы лечебного питания. Какие конкретно продукты дополнительно получат заключенные, в ведомстве не уточнили. Помимо этого, приказ устанавливает особый рацион для заключенных в случаях, если приготовить горячую пищу невозможно, а также уточняет «нормы замены одних продуктов питания другими».
В августе заключенные московского женского СИЗО-6 пожаловались, что с апреля им перестали выдавать добавки к питанию: хлеб, молоко, овощи, сахар. Во ФСИН пояснили, что это было сделано по постановлению правительства.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бунт обедневших москвичей»22
Познер жестко высказался после смерти Азнавура80
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину22
В Москве объявлен план «Перехват».20
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко201
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение