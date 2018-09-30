Назван самый популярный туристический регион Европы

Канарские острова в Испании стали самым популярным у туристов регионом Евросоюза

Как сообщает европейское статистическое агентство Евростат, за год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 миллиона раз. Второе место по популярности занимает Каталония, а замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии.

Ранее сообщалось, что Таиланд остается лидером по бронированиям туров на зимний сезон у россиян. В частности, у туроператора PAC Group на Таиланд приходится 50 процентов всех продаж на зиму, похожие цифры дают и другие игроки рынка.

Также путешественники в этом сезоне стали чаще интересоваться маршрутами в Тбилиси, Стамбул, Анталью и на Гоа. Количество поисков авиабилетов в такие города как Бангкок, Дубай, Мюнхен, наоборот, снизилось.

Далее в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха располагаются ОАЭ и Вьетнам.