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Назван самый популярный туристический регион Европы
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Назван самый популярный туристический регион Европы 

Москва24 + ещё 8 30 сентября 2018
Фото: depositphotos/jorisvo
Канарские острова в Испании стали самым популярным у туристов регионом Евросоюза.
Как сообщает европейское статистическое агентство Евростат, за год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 миллиона раз. Второе место по популярности занимает Каталония, а замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии.
Ранее сообщалось, что Таиланд остается лидером по бронированиям туров на зимний сезон у россиян. В частности, у туроператора PAC Group на Таиланд приходится 50 процентов всех продаж на зиму, похожие цифры дают и другие игроки рынка.
Также путешественники в этом сезоне стали чаще интересоваться маршрутами в Тбилиси, Стамбул, Анталью и на Гоа. Количество поисков авиабилетов в такие города как Бангкок, Дубай, Мюнхен, наоборот, снизилось.
Далее в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха располагаются ОАЭ и Вьетнам.
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