Отдых в Турции стремительно дорожает

Цены на отдых в Турции ползут вверх

В этом году наблюдается значительное увеличение цен на отдых в Турции . Причём они не упали даже осенью, и, судя по всему, не будут снижаться в ближайшее время. News.ru разбирался в причинах этой тенденции.

Стоимость отдыха в 2018 году

Турция всегда была одним из любимых направлений для отдыха россиян. Запрет на полёты в эту страну заставил многих искать достойную альтернативу. Неудивительно, что, когда рейсы возобновили, туда вновь активно поехали наши соотечественники. Несмотря на экономический спад, падение курса рубля, спрос на отдых в Турции только растёт. Если в 2017 году она занимала второе место после России среди направлений для отдыха наших граждан, то в 2018-м — уже является лидером. Количество туристов, отдохнувших в Турции в прошлом и нынешнем году, — 22% и 34% соответственно.

Значительно выросла и средняя цена на пакетные туры. В этом году она составила 34 тысячи рублей за человека за неделю отдыха в отеле среднего класса. Конечно, если постараться, можно найти путёвку дешевле. Но, скорее всего, количество дней отдыха и класс отеля будут ниже. Либо, придётся искать «горящий тур», которых в этом году практически не наблюдается. Верхней планки, пожалуй, нет. В Турции есть и роскошные отели, где можно отдохнуть за сотни тысяч рублей. Тем не менее, 7 дней в пятизвёздочной гостинице в среднем будет стоить от 60 до 150 тысяч рублей.

Причины подорожания

По оценке вице-президента Российской ассоциации туроператоров Дмитрия Горина , за год цены на отдых в Турции выросли на 20%. По его словам, стоимость туров могла бы быть ещё большей, если бы не субсидии турецкого правительства. Они распространяются на чартерные рейсы из разных стран, в том числе, и из России. Горин уточнил, что благодаря этим льготам экономия на одном турпакете составила $40-50.

Туроператоры констатируют, что цены на размещение и перелёт значительно не менялись. При этом, очевидным фактором стало изменение курса валют, ведь цена на туры формируется чаще всего в долларах. Это и создало эффект удорожания для россиян. Но, по словам экспертов, это не единственная причина повышения цен.

«Хотел бы напомнить, что в этом году значительно повысились цены на авиатопливо. Рост составил 38%. Учитывая тот факт, что доля авиабилетов в пакетном туре составляет 50-70%, удорожание топлива сказалось и на цене путёвок», — пояснил Дмитрий Горин.

Чего ждать и что делать

По мнению игроков рынка, ждать снижения цен особо не стоит. Экономическая ситуация и прогнозы по её динамике этому не способствуют.

«Во многом, цены будет определять курс рубля. Конечно, может быть всякое. Если он будет расти, то и цены снизятся. Но, пока на это мало надежд. Цены как минимум не упадут, а, возможно и вырастут», — прогнозирует Горин.

В свою очередь гендиректор компании «Пегас туристик» Анна Подгорная настроена довольна оптимистически. Она считает, что падение цен возможно.