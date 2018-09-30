Россия победила в чемпионате рабочих профессий

Россия победила в европейском чемпионате рабочих профессий

Серебряных медалей наша страна получила восемь, бронзовых — две. Также участники удостоились 11 медальонов за профессионализм.

Золотые медали наши конкурсанты получили в таких номинациях, как графический дизайн, визуальный мерчендайзинг, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, администрирование отеля, веб-разработка, сварочные технологиии, фрезерные работы на станках с ЧПУ, иженерный дизайн CAD.

Участники чемпионата — молодые люди 17-25 лет. Все они учащиеся и студенты профессиональных учебных заведений разного уровня.

Как правило, победители чемпионата получают очень выгодные предложения по работе. Плюс золотые медалисты и их тренеры награждаются денежными премиями по 750 тысяч рублей.