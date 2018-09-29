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Опубликовано фото голодающего 139-й день Сенцова
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ФСИН опубликовала новую фотографию голодающего 139-й день Сенцова. Ему скорректировали лечение 

Newsru.com 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало новую фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, 139-й день продолжающего голодовку в колонии в Лабытнанги. Накануне его вывезли из колонии в Лабытнангскую городскую больницу на дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов.
"Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", — сообщается на сайте УФСИН без уточнения подробностей. О консилиуме и коррекции лечения также сообщил представитель уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. При этом в аппарате омбудсмена тоже не уточнили, как изменилось лечение. Сообщается лишь, что состояние Сенцова оценивается как "стабильное".
28 сентября председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов написал о состоянии здоровья Сенцова в письме уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой. Копия письма опубликована на сайте СПЧ.
УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу
В письме говорится, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Во время голодовки режиссер находится "под круглосуточным медицинским наблюдением, ежедневно осматривается врачом-терапевтом, регулярно представляется на врачебные консилиумы с участием врачей-специалистов" Лабытнангской городской больницы.
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ФСИН опубликовала новую фотографию голодающего 139-й день Сенцова. Ему скорректировали лечение Петр Верзилов выписан из берлинской клиники, но попавший в его организм яд не установлен В Ингушетии прошел митинг против передачи земель Чечне: дороги перекрыты, отключен интернет
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