Опубликована фотография голодающего 139-й день Сенцова

ФСИН опубликовала новую фотографию голодающего 139-й день Сенцова. Ему скорректировали лечение

"Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", — сообщается на сайте УФСИН без уточнения подробностей. О консилиуме и коррекции лечения также сообщил представитель уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. При этом в аппарате омбудсмена тоже не уточнили, как изменилось лечение. Сообщается лишь, что состояние Сенцова оценивается как "стабильное".

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу

В письме говорится, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Во время голодовки режиссер находится "под круглосуточным медицинским наблюдением, ежедневно осматривается врачом-терапевтом, регулярно представляется на врачебные консилиумы с участием врачей-специалистов" Лабытнангской городской больницы.