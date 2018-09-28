Россияне отреагировали на приказ Путина по Сирии

Число поездок российских граждан в Сирию достигло рекордного уровня в 2018 году, передает «Лента.ру» со ссылкой на статистику ФСБ

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин объявил о частичном выводе войск из Сирии. В первой половине 2018 года российские граждане совершили более 17 тысяч поездок в Сирию. В 2016 год россияне совершили 22 тысячи поездок в эту страну, в 2017 году — 25 тысяч поездок.

Статистика ФСБ учитывает количество поездок, но не приводит фактическое количество россиян, выезжавших в САР. При этом речь идет только о гражданских лицах, в том числе гражданском персонале, работающем с армией, и частных военных специалистов.

Большинство поездок носит деловой и частный характер, также россияне ездят в страну как «обслуживающий персонал транспортных средств».