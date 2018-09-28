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«Поющие трусы»: в Сети высмеяли Кличко
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«Поющие трусы»: в Сети высмеяли Кличко 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеозапись, на которой он исполняет хит The Beatles Let It Be.
Кличко собирается выступить на шоу талантов в рамках церемонии открытия 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом.
«Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевского горсовета, была моя вторая репетиция», — сообщил Кличко в твиттере.
Пользователи соцсетей остались разочарованы вокальными данными бывшего чемпиона по боксу, разразившись едкими комментариями в его адрес.
«Что за мычание в шортах», «поющие трусы», «лишь бы стихи не писал» — высказали свое мнение пользователи.
Киевляне заметили также, что в городе нет горячей воды и посоветовали мэру озаботиться этой проблемой.
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