«Поющие трусы»: в Сети высмеяли Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видеозапись, на которой он исполняет хит The Beatles Let It Be.

Кличко собирается выступить на шоу талантов в рамках церемонии открытия 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом.

«Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевского горсовета, была моя вторая репетиция», — сообщил Кличко в твиттере.

Пользователи соцсетей остались разочарованы вокальными данными бывшего чемпиона по боксу, разразившись едкими комментариями в его адрес.

«Что за мычание в шортах», «поющие трусы», «лишь бы стихи не писал» — высказали свое мнение пользователи.

Киевляне заметили также, что в городе нет горячей воды и посоветовали мэру озаботиться этой проблемой.