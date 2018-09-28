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«Аж всплакнул»: в Сети высмеяли пение Кличко
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«Аж всплакнул»: пользователи Сети не оценили пение Виталия Кличко 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Пользователи социальных сетей не оценили попытку мэра Киева Виталия Кличко исполнить хит The Beatles.
Ранее Кличко написал в фейсбуке, что готовится выступить на открытии 56-го конгресса Всемирного совета по борьбе с терроризмом, в рамках которого пройдет шоу талантов.
"Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевского горсовета была моя вторая репетиция", — написал экс-чемпион мира по боксу, опубликовав ролик, на котором он исполняет песню Let it be.
Однако старания Кличко пришлись по душе не всем пользователем Сети.
"А я все ждала, когда запоет", — пошутила Светлана в фейсбуке.
"Аж всплакнул", — сыронизирвал Саша Сидоренко.
"Лишь бы стихи не писал", — написала @OFLTereshchenko.
Многие киевляне также посоветовали Кличко обратить внимания на проблемы города.
"Музыкант", включи горячую воду!", — написал Максим Ломанов.
"Господин мэр, я час простоял в пробке. А вы все поете", — возмутился Артем Ткаченко.
"В президенты метит", — объяснил творческий порыв Кличко ‏ @pogovorim12.
Виталий Кличко известен своими яркими изречениями и оговорками. Так, в мае политик признался, что любит футбол "потому что футбол есть", а незадолго до этого призывал строить новые памятники, чтобы "угрожать" городу. (украшать. — Прим.ред.). В марте политик пообещал выпустить сборник "изречений", в котором будут собраны все его ошибки.
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