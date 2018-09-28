Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал

Покупателя из очереди за новым iPhone обвинили в мошенничестве

Человека, который стал первым в очереди за новым iPhоne, заподозрили в мошенничестве. Сообщается, что он занял место другого парня.

"Я был там двое суток и лично видел, как этот человек со своими друзьями нагло отжал у паренька 18-20 лет один из его двух билетов, который, по ожиданию всех, должен был стоить около 100 000 рублей. После этого его даже свои пристыдили", — рассказал очевидец.

Известно, что пострадавший бежал за "грабителем" и кричал: "Отдай билет!". Это оказалось тщетно. Новый iPhone, судя по всему, обманутый парень сможет купить гораздо позже, передает телеканал "360".