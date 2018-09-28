Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал

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Покупателя из очереди за новым iPhone обвинили в мошенничестве 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Человека, который стал первым в очереди за новым iPhоne, заподозрили в мошенничестве. Сообщается, что он занял место другого парня.
"Я был там двое суток и лично видел, как этот человек со своими друзьями нагло отжал у паренька 18-20 лет один из его двух билетов, который, по ожиданию всех, должен был стоить около 100 000 рублей. После этого его даже свои пристыдили", — рассказал очевидец.
Известно, что пострадавший бежал за "грабителем" и кричал: "Отдай билет!". Это оказалось тщетно. Новый iPhone, судя по всему, обманутый парень сможет купить гораздо позже, передает телеканал "360".
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