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Украинцев заставили «оплодотворяться» в троллейбусе
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Украинцев заставили «оплодотворяться» в троллейбусе 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Жительниц украинского города Львова перепугали странной пиар-акцией. В курсирующем троллейбусе разместили рекламу центра репродукции, передает Obozrevatel.ua.
На бортах транспортного средства они огромными буквами написано "Тут становятся родителями!". Женщины, которые не планировали рожать, боятся заходить в троллейбус.
"А вдруг и правда я выйду из троллейбуса уже с "подарком", — написала одна из пользовательниц Сети. Другие обитатели всемирной паутины предположили, что провокационная реклама пытается решить демографическую проблему в стране.
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