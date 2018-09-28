Украинцев заставили «оплодотворяться» в троллейбусе

Жительниц украинского города Львова перепугали странной пиар-акцией. В курсирующем троллейбусе разместили рекламу центра репродукции, передает Obozrevatel.ua.

На бортах транспортного средства они огромными буквами написано "Тут становятся родителями!". Женщины, которые не планировали рожать, боятся заходить в троллейбус.

"А вдруг и правда я выйду из троллейбуса уже с "подарком", — написала одна из пользовательниц Сети. Другие обитатели всемирной паутины предположили, что провокационная реклама пытается решить демографическую проблему в стране.