Бедность в детстве влияет на мозг в старости

Ученые связали нищее детство с умственными способностями в старости

Проанализировав данные о 20 тысячах европейцев чешские ученые пришли к выводу, что бедность в детстве может негативно повлиять на когнитивные функции в старости. Результаты их исследований опубликовал журнал Neurology.

Исследователи довольно часто используют социоэкономический статус при анализе качества жизни и когнитивных функций. Но он, например, не влияет на развитие речевых функций детей.

Группа чешских ученых под руководством Павлы Чермаковой (Pavla Cermakova) из чешского Национального института психического здоровья за два года опросила 20244 человек из 16 стран в возрасте 71 года. Участники исследования не были больны нейродегенеративными заболеваниями. Их когнитивные функции проверялись с помощью тестов на их словарный запас и память.

Из этой группы 844 человека провели детство за чертой бедности. Все они продемонстрировали более низкие показатели по пройденным когнитивным тестам. У них был также более низкий уровень образования.

Чешским ученым удалось доказать, что бедность в детстве может иметь неблагоприятные долгосрочные последствия в будущем. По их мнению, методы защиты от когнитивного спада необходимо применять в самом раннем возрасте.

Бедность в детстве сказалась на ухудшении в запоминании слов и оскудении словарного запаса. Однако, как выяснилось, нищета в малолетстве не влияет на скорость когнитивного спада.