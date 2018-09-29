Швейцарцу грозит тюрьма за выкинутый мусор

Швейцарец пойдёт в тюрьму за выкинутый мусор

Житель швейцарского города Биль приговорён к двум дням тюрьмы за небрежность, допущенную при выбрасывании мусора. Осенью прошлого года 33-летний мужчина совершил две ошибки.

Пакет с мусором он оставил на улице не в тот день, когда его должны были забрать. Кроме того, свой мусор он выкинул в обычном пакете, а не в дорогостоящем мешке, который одобрен местным советом, сообщает издание The Local.

Недобросовестного горожанина вскоре нашёл сотрудник мусорной полиции. Мужчине выписали штраф в размере 150 швейцарских франков (около 10,1 тысячи рублей). По какой-то причине провинившийся житель Биля не стал сразу его оплачивать. За просрочку платежа его и приговорили к тюремному заключению.

Издание не указывает, когда именно мужчина начнёт отбывать наказание. Известно, что нарушителя сейчас нет в городе, а где он находится, полиция не знает.

Власти Биля утверждают, что в 2017 году за неправильно выброшенный мусор были оштрафованы 209 горожан. Ещё 600 человек отделались предупреждениями.