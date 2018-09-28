Пока вы спали: За бесплатные путевки придется платить 

Бесплатный отдых оказался платным
Отдых работников за счет работодателей будет менее выгодным, чем предполагалось, сообщает «Коммерсант». Весной президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодатели, оплатившие отдых сотрудников на курортах России, получат налоговые льготы. Однако, как пояснили в Федеральной налоговой службе, отдых за счет работодателей не будет полностью бесплатным для россиян, так как именно работникам предстоит платить налог на доходы физических лиц в размере 13% от стоимости путевки.
Рубль признали недооцененным
Специалисты Deutsche Bank признали рубль недооцененным, сообщает РБК. По мнению аналитиков немецкой кредитной организации, российская валюта стоит на 15% меньше, чем должна. «Справедливым» курсом рубля экономисты считают 60 рублей за доллар. Более недооцененными валютами в Deutsche Bank признали лишь колумбийский песо и турецкую лиру, которые «на самом деле» стоят на 22,2% и 46,2% больше соответственно.
Московское жилье подорожает
Квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья подорожают на 5-10% в конце 2018-го — начале 2019 годов, заявили «Известиям» крупные девелоперы и производители строительных материалов. Причиной тому — падение курса рубля, рост НДС, тарифов ЖКХ и цен на стройматериалы и автоперевозки, а также ужесточение законов о долевом строительстве.
Сестры Хачатурян могут избежать тюрьмы
Сестры Хачатурян, убившие отца, могут избежать тюрьмы, заявила «Взгляду» адвокат Сталина Гуревич. По ее словам, «вполне вероятно», что Мария, Ангелина и Кристина избегнут лишения свободы, так как совершенное ими преступление может быть квалифицировано как убийство в состоянии аффекта либо как превышение пределов необходимой обороны. Юрист отметила, что эти статьи не предполагают лишения свободы для столь молодых лиц, совершивших преступление впервые.
Машины дипломатов РФ атаковали в Киеве
Вандалы атаковали машины российских дипломатов в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России на Украине. Дипломатические автомобили были облиты нечистотами, лишены номеров, а их шины были проколоты. Кроме того, нападавшие краской написали на машинах оскорбления. Дипломаты назвали произошедшее «хулиганской акцией» и направили ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины.