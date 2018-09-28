В школах хотят запретить продавать газировки и чипсы

В Госдуме предложили запретить продажу чипсов и газировки в школах

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил законодательно запретить на территориях школ продажу чипсов, газировки и шоколадных батончиков, в том числе в вендинговых аппаратах, чтобы предотвратить у детей формирование привычки к употреблению вредной пищи и сахара.

В пятницу комитет Госдумы по охране здоровья проводит выездное заседание, посвящённое, в том числе, проблемам формирования здорового образа жизни.

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребёнка и подростка", — сказал Огуль журналистам.

Он пояснил, что появление ожирения детей во многом зависит от пищевого поведения взрослых. Так, если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, а в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, при этом в буфетах и автоматах, установленных на территории школ, свободно продают газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики, ребёнок не в силах отказаться от употребления этого в пищу.

"Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему вкусно, и в итоге подсаживается на сахар", — подчеркнул депутат.

По его мнению, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, а из сладкого — мармелад и зефир.

Депутат подтвердил, что планирует подготовить соответствующий законопроект, и в случае одобрения экспертного совета фракции внесёт его на рассмотрение палаты.