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Светомузыкальный фонтан откроют в Сочи
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Светомузыкальный фонтан откроют в Сочи 

360tv.ru + ещё 6 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Сочи на Имеретинской набережной, рядом с отелем Radisson Blu Paradise, откроют светомузыкальный фонтан. Он заработает в 18:00 после проведения «Формулы-1». Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.
«На мероприятие приглашены жители и гости города, пилоты и представители команд «Формулы-1», иностранные делегации, а также официальные лица: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Анатолий Пахомов», — пояснили в администрации.
В программу войдут выступление сочинских танцоров, запуск воздушных шаров, фуршет, огненное шоу фонтана. В конце мероприятия для зрителей запустят фейерверк.
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