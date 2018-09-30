Светомузыкальный фонтан откроют в Сочи 

В Сочи на Имеретинской набережной, рядом с отелем Radisson Blu Paradise, откроют светомузыкальный фонтан. Он заработает в 18:00 после проведения «Формулы-1». Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.
«На мероприятие приглашены жители и гости города, пилоты и представители команд «Формулы-1», иностранные делегации, а также официальные лица: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Анатолий Пахомов», — пояснили в администрации.
В программу войдут выступление сочинских танцоров, запуск воздушных шаров, фуршет, огненное шоу фонтана. В конце мероприятия для зрителей запустят фейерверк.