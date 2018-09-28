Одобрен план по улучшению жизни россиян к 2024 году

газета «Ведомости». Руководство страны одобрило план достижения национальных целей на ближайшую пятилетку. С копией документа «Основные направления работы правительства до 2024 года» ознакомилась принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

В его основу легли майские указы президента России Владимира Путина , уточняет источник издания. Программа будет доработана и принята к 1 октября, а под каждую цель будет создана экономическая модель.

Правительство поставило целью снизить бедность в два раза, а смертность населения — до 10,9 человек на каждую тысячу. Доля россиян, занимающихся спортом, должна достигнуть 55 процентов, несырьевой экспорт — увеличиться на 86,2 процента, а производительность на средних и крупных предприятиях расти более чем на пять процентов ежегодно. Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы, деньги на финансирование задач уже заложены в бюджете.

Ранее в сентябре сообщалось, что новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии может быть подготовлен в 2019 году.