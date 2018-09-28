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Одобрен план по улучшению жизни россиян к 2024 году
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Одобрен план по улучшению жизни россиян к 2024 году 

Lenta.ru 43 минуты назад
Руководство страны одобрило план достижения национальных целей на ближайшую пятилетку. С копией документа «Основные направления работы правительства до 2024 года» ознакомилась принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
В его основу легли майские указы президента России Владимира Путина, уточняет источник издания. Программа будет доработана и принята к 1 октября, а под каждую цель будет создана экономическая модель.
Правительство поставило целью снизить бедность в два раза, а смертность населения — до 10,9 человек на каждую тысячу. Доля россиян, занимающихся спортом, должна достигнуть 55 процентов, несырьевой экспорт — увеличиться на 86,2 процента, а производительность на средних и крупных предприятиях расти более чем на пять процентов ежегодно. Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы, деньги на финансирование задач уже заложены в бюджете.
Ранее в сентябре сообщалось, что новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии может быть подготовлен в 2019 году.
7 мая российский лидер подписал указ о национальных целях и стратегических задачах государства до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. Позднее глава правительства Дмитрий Медведев оценил реализацию указа в восемь триллионов рублей. Он подчеркивал, что весь план обойдется бюджету в 25 триллионов рублей.
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