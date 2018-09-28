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Умер Мюд Мечев
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В Москве умер известный художник-иллюстратор Мюд Мечев 

Мир24 + ещё 8 1 час назад
Фото: соцсети
В Москве на 90-м году жизни скончался художник Мюд Мечев, получивший известность благодаря своим иллюстрациям к финскому эпосу «Калевала». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журналиста Юрия Шлейкина.
Мечев являлся народным художником России и почетным гражданином Республики Карелия.
Он прославился, когда в 20 лет победил на Всесоюзном конкурсе на иллюстрирование издания финского эпоса «Калевала». Художник работал над двумя изданиями в разных техниках в Карелии, в которой прожил много лет.
В августе 1991-го в Петрозаводске вышла в свет уникальная графическая работа — иллюстрированное издание «Повести временных лет». В конце жизни живописец проиллюстрировал «Новый завет» и «Евангелие».
Произведения художника находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Музее изобразительных искусств республики Карелия, Государственном Кремлевском Дворце, Российском фонде культуры, в многочисленных музеях России и стран ближнего зарубежья, а также в собрании Библиотеки национального конгресса США, собрании Ватикана, в различных частных коллекциях.
Мечев — автор более 100 персональных выставок в России, Финляндии, Чехии, Великобритании, Германии, Польше и других странах.
Напомним, в начале сентября в Санкт-Петербурге ушел из жизни художник книги Касьян Швец. Ему было 82 года. За свою творческую жизнь Швец проиллюстрировал более 400 книг. Он создавал рисунки для изданий различного профиля — от классических произведений до учебников.
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