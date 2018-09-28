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Сердюков пожалел денег на взорванного в Чечне генерала
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Сердюков пожалел денег на взорванного в Чечне генерала 

Рамблер + ещё 2 49 минут назад
Журналист Андрей Караулов рассказал, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков не хотел помогать генерал-полковнику Анатолию Романову, пережившему покушение. Об этом сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на выпуск программы «Пусть говорят».
По словам Караулова, Сердюков заявлял, что лечение Романова в госпитале обходится слишком дорого. Жена военного рассказала, что в итоге супруга перевели в другой госпиталь благодаря друзьям.
Романов одним из первых начал переговорный процесс по разоружению боевиков в Чечне. В октябре 1995 года автомобиль Романова был взорван в Грозном. Военный получил серьезную черепно-мозговую травму, ранение позвоночника и контузию, потерял способность говорить. Позже ему присвоили звание героя России.
Сейчас 70-летний Романов передвигается только на инвалидном кресле, но продолжает курс реабилитации.
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