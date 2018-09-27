«Это он, Толя»: земляки опознали в Боширове Чепигу 

The Insider и Bellingcat назвали настоящее имя Руслана Боширова — одного из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля. По их версии, Боширов — это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, уроженец Амурской области и выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).
Издание «Коммерсант» поговорило с односельчанами Анатолия Чепиги, чтобы выяснить, узнали ли они своего земляка на кадрах из Солсбери, предоставленных Великобританией, и в интервью Боширова и Петрова главному редактору RT Маргарите Симоньян.
Односельчане, с которыми общались журналисты «Коммерсанта», заявили, что узнают Чепигу во всех опубликованных в СМИ материалах.
«Это он, Толя», — подтвердила землячка, с которой Чепига близко общался в школьные годы.
Односельчане рассказали, что последний раз видели Анатолия десять лет назад, когда он приезжал в село Березовка навестить родных. Сейчас его родители перебрались в Благовещенск. По их информации, Чепига женат, у него двое детей, семья живет в Хабаровске.
Одна из жительниц Березовки сказала, что Анатолий не слишком похож на Руслана Боширова. По ее словам, десять лет назад, когда он приезжал в село последний раз, он был почти лысым, кроме того, у него «открытый взгляд был, а тут как исподлобья».
Правоохранительные органы Великобритании подозревают Руслана Боширова и Александра Петрова в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. В Британии заявили, что Боширов и Петров — вымышленные имена, настоящие имена известны, но не раскрываются в интересах следствия.