Начнутся проблемы: россияне о росте тарифов ЖКХ

Большинство россиян (91 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили о беспокойстве в связи с ростом тарифов ЖКХ. По их словам, эта мера доставит им проблемы.

Респондентам задали такой вопрос: «Вас беспокоит повышение тарифов ЖКХ на 4,1 процента?». Семь процентов опрошенных «не особо» волнуются. По их мнению, «это неприятно, но ничего страшного не произойдет».

Два процента опрошенных не беспокоятся из-за роста тарифов вообще. Они заявили, что им хватит денег на оплату ЖКХ.

Всего в опросе приняли участие 20362 человека.

С 1 июля 2018 года тарифы на «коммуналку» в среднем выросли на четыре процента. Позже предлагалось проиндексировать тарифы ЖКХ с января 2019-го на 1,7 процента из-за повышения ставки НДС, а с июля — на четыре процента по инфляции. В итоге правительство утвердило двухэтапную индексацию, но в меньших объемах: с 1 января тарифы вырастут на 1,7 процента, а с 1 июля — на 2,4 процента.