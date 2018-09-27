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Составлен портрет типичного владельца iPhone в РФ
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Составлен портрет типичного российского владельца iPhone 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
Согласно данным исследований, обладатели «яблочной» техники проводят много времени в Сети и при этом не забывают так же много путешествовать.
Процент владельцев iPhone разделился практически поровну между мужчинами и женщинами. Первых среди обладателей популярного смартфона оказалось 52%, вторых — 48%.
Возраст типичного владельца техники Apple — от 25 до 44 лет. Согласно данным исследований, обладатели «яблочной» техники проводят много времени в Сети и при этом не забывают так же много путешествовать. Данные приводит ФАН.
Между тем, психолог Аннета Орлова рассказала о мышлении фанатов iPhone, готовых стоять в очередях за любимой новинкой по несколько дней. По ее мнению, такие люди являются отдельной прослойкой общества, которой просто необходимо самоутверждение.
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