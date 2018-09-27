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Россиянам помешают умирать
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Россиянам помешают умирать 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Кабмин рассчитывает снизить смертность в стране до уровня не выше 10,9 на тысячу человек за ближайшие шесть лет. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года, передает ТАСС.
Что касается преждевременной смертности трудоспособного населения, то планируется сократить этот показать до 350 случаев на 100 тысяч. Кроме того, от болезней системы кровообращения к 2024 году должны умирать не больше 450 человек на 100 тысяч, от новообразований — не больше 185.
Младенческую смертность намерены уменьшить до 4,5 на тысячу родившихся.
Ранее в сентябре сообщалось, что с начала 2018 года число россиян сократилось на 88,7 тысячи человек. В январе-июле 2018 года родились 928,9 тысячи человек, что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего года. Умерших при этом стало больше: с начала этого года — 1,099 миллиона россиян.
Согласно данным Росстата, опубликованным на его сайте, в 2017-м смертность в России составляла 13,7 на тысячу, а рождаемость — 11,2. Таким образом, в прошлом году население страны уменьшилось на 95,1 тысячи человек.
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