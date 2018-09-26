В Крыму не оказалось тайного водопровода из Украины

В Крыму назвали бредом информацию о тайном водопроводе из Украины

Ранее в украинской прокуратуре сообщили, что обнаружили скрытый водопровод, по которому велась транспортировка воды в Крым из приграничной Херсонской области. По предварительным данным, замаскированная пластиковая труба была проложена до 2014 года. В прокуратуре отметили, что трубопровод идет в направлении химзавода "Крымский титан" , расположенный на севере Крыма. Поставка воды, по данным надзорного ведомства, была зафиксирована и прекращена.

"Это полный бред, маразм и дезинформация. Крым обходится без украинской воды. Мы самостоятельно решим вопросы водоснабжения, как решили в свое время с энергетической, транспортной и продовольственной блокадами, устроенными Украиной", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, завод "Крымский титан" пользуется исключительно собственными скважинами.

"В администрации завода были крайне удивлены информацией, что у них, оказывается, есть еще одна подземная ветка из Украины, которая их снабжала водой", — сказал Шеремет.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.