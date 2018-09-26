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Познер посетовал на отсталость России
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Познер назвал Россию отсталой страной в одной из сфер 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: ТАСС
По мнению телеведущего Владимира Познера, в России ВИЧ-инфекция распространяется, но при этом не ведется просветительской деятельности. В этом смысле, считает журналист, Россия — отсталая страна.
«Беда в том, что у нас вообще на эту тему не очень разговаривают. У нас — эпидемия, ВИЧ-инфекция продолжает развиваться, и мы об этом не говорим, и мы не занимаемся просвещением. Мы не объясняем людям, что это за заболевание, как предохраняться от этого заболевания, насколько оно опасно для окружающих больного человека людей, не объясняем, что делать, чтобы не заболеть. Мы в этом смысле какая-то очень отсталая страна», — заявил Познер на своем авторском сайте «Познер. Онлайн».
Он уточнил, что раньше он снимал программу под названием «Время жить!».
«Она шла в прямом эфире, и мы приглашали туда разных людей, в том числе и представителей МВД, студентов и так далее, но мы приглашали и ВИЧ-больного человека. И во всех случаях, когда мы приглашали этого человека, он никогда не соглашался быть в программе без маски, без парика», — отметил Познер. ВИЧ-инфицированные аргументировали свои действия тем, что опасался преследования.
«То есть на самом деле — это варварское отношение и непонимание. А так как сегодня именно такое отношение, то никакого прогресса нет», — считает Познер.
Тех, кто считает ВИЧ наказанием Познер назвал лицемерами, и предложил в качестве наказания рассматривать рак и венерические заболевания.
«Это такое лицемерие, которое очень характерно для нашего старшего поколения. Я надеюсь, что молодежь, представители совершенно другого поколения, по-другому к этому относятся. Потому что иначе — это катастрофа. И если даже они «заражены» этим отношением осуждения, которое есть у их отцов и наверняка у дедов, то это плохо для страны. Поэтому, конечно, нужно заниматься широким просвещением людей», — подытожил телеведущий.
Ранее сообщалось, что родителям с ВИЧ и гепатитом С могут разрешить усыновлять детей.
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