Пока вы спали: В России начинают блокировать карты 

Куда пропадают россияне
Эксперты рассказали «Известиям», куда пропадают россияне. По словам адвоката и председателя общественного совета при МВД Анатолия Кучерены, чаще всего люди пропадают без вести из-за дезориентации и несчастных случаев, а дети — из-за безответственности родителей. Кроме того, Кучерена упомянул различные преступления (похищения, убийства и другие). Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов также отметил вызванную деменцией дезориентацию, из-за которой часто пропадают пожилые люди, и упомянул людей, которые сами сбегают из семей.
В России начинают блокировать карты
В России вступил в силу закон, позволяющий банкам блокировать карточные операции россиян. Об этом сообщают «Известия». 167-й федеральный закон, принятие которого преследует цель защитить деньги граждан от мошенников, подразумевает приостановку операции по карте, если банк заподозрит, что она была инициирована не владельцем счета. В течение двух дней кредитная организация должна связаться с клиентом и получить его подтверждение. Если же связаться с ним не удалось по объективным причинам, то операция будет проведена через 48 часов после блокировки.
Экономисты назвали цену россиян
Жизнь россиянина стоит 51-61 миллион рублей. К такому выводу, как сообщает «Коммерсант», пришли в Финансовом университете при правительстве РФ. Разработанная специалистами вуза методика кроме непроизведенного ВВП учитывает и моральный ущерб, который вычисляется при помощи трех показателей — удовлетворенности жизнью, ее ожидаемой продолжительности и размера душевого потребления в домохозяйстве. Согласно методике Финансового университета, жизнь россиянина стоит 51-61 миллион, тогда как нынешние компенсации родственникам погибших в авариях, авиакатастрофах и так далее не превышают девяти миллионов.
Автонарушителей будет ловить военная технология
Власти Москвы тестирую военную технологию для ловли нарушителей на дорогах, рассказал «Коммерсанту» глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. По его словам, в настоящее время власти тестируют «позаимствованную» у военных нейронную сеть, которая может быть внедрена в систему фотовидеофиксации нарушений. Ликсутов объяснил, что, например, новая технология сможет определить краденый или поддельный номер.
Самую дорогую дорогу РФ построит бизнес
Минтранс предложил бизнесу инвестировать в мегадорогу Джубга — Сочи, сообщают «Ведомости». По информации издания, трасса, строительство которой за рекордные 1,6 триллиона рублей в августе было признано «чрезвычайно капиталоемким», попала в список проектов, в которые правительство предложило вложить деньги рабочей группе Российского союза промышленников и предпринимателей. При этом на этот раз трасса должна соединить не только Сочи и Джубгу, но и Сочи и Крым.