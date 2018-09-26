Первые удары Второй мировой. Неизвестные фото

Неизвестные фото первых ударов Второй мировой

На аукционе в Великобритании выставлен на продажу альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны.

Как сообщает The Daily Mail , снимки принадлежат немецкому матросу. На фотографиях показаны первые орудийные залпы войны, которые произвел немецкий эскадренный броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» утром 1 сентября 1939 года по польской базе Вестерплатте в Данциге.

На фото видны последствия обстрела — горящий причал и разрушенные портовые сооружения Данцига.

"Это увлекательный альбом и очень исторический, поскольку он, кажется, показывает самые первые выстрелы, сделанные во Второй мировой войне. Это один из лучших исторических альбомов в своем роде, с которым я столкнулся", — заявил газете Daily Mail известный аукционист и коллекционер Мэтью Тредуин.

Эти фотографии в 1960-е годы попали в руки британского историка. Владелец не публиковал снимки.

Ожидаемая стоимость альбома — около 250 фунтов стерлингов (21,6 тыс. рублей).