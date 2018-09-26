Названы самые популярные города для отдыха с детьми

Названы самые популярные города РФ для отдыха с детьми осенью

Анализ броней гостиниц и апартаментов для проживания с детьми с 27 октября по 5 ноября выявил Топ-5 городов России , популярных для путешествий со своими чадами во время осенних каникул.

По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, самыми востребованными оказались Сочи, Ялта, Санкт-Петербург, Казань и Кисловодск.

— Туристы планируют поездки с детьми в олимпийскую столицу на десять дней и тратят в среднем на отель 1,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего провести эти дни в Кисловодске — всего 1,4 тысячи рублей за ночь, дороже всего — в Ялте (2,2 тысячи рублей), — рассказали составители.

В Санкт-Петербурге же за номер придется в среднем отдать 2,1 тысячи рублей, сюда едут обычно на четыре дня. В Казани же в гостинице попросят две тысячи рублей, здесь бронируют чаще всего три ночи.