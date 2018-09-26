Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина

Петербургская студентка Анна Довгалюк выложила в интернет неплохо смонтированный ролик. На записи видно, как девушка обливает водой с отбеливателем пассажиров, которые, на ее взгляд, заслужили наказания за неуместное проявление мачизма в транспорте — они слишком широко раздвигали ноги в метро. Таким образом, по ее словам, она и ее «единомышленники» борются с проблемой менспрединга. Однако очень быстро пользователи сети отметили, что клип, скорее всего, является постановочным, а сама девушка в друзьях у создателя «самой скандальной студии вирусного видео» My Duck’s Vision. «Лента.ру» поговорила с Анной и попыталась узнать, зачем все это было сделано. [Беседа публикуется без купюр. Лексика собеседницы сохранена].

«Лента.ру»: Здравствуйте, это корреспондент «Ленты.ру». Ну как, вы готовы со мной поговорить?

Анна Довгалюк: Ну давайте.

Для чего все это нужно?

Мы… Сейчас, извините, пожалуйста, я так устала, я немножко приду в себя… Просто музыка еще играет… Так…

Так для чего нужен этот ролик? Какую проблему он решает?

Анна Довгалюк: Ну, мы решили создать этот ролик для решения такой проблемы, как недостойное поведение в общественном месте. Люди, которые сидят с широко раздвинутыми ногами, то есть занимаются менспредингом, очень сильно мешают окружающим. В основном это, конечно же, женщины и дети, потому что мужчина хоть может за себя всегда постоять, а девушка все-таки в ответ мало что может сделать…

Но как этот ролик решает эту проблему?

Мы хотели ее осветить в первую очередь, а не решить. Пути решения — это уже, как говорится, вторая ступень того, чего бы хотелось.

А вы считаете, что эту проблему никто не замечает?

Я считаю, что эту проблему действительно никто не замечает, потому что у нас были какие-то упоминания, может, около года назад в российских СМИ, и то очень-очень мало людей об этом сказали. В основном, конечно, за рубежом об этой проблеме говорили. И даже я вот писала, что в Нью-Йорке , в Лос-Анджелесе считается это административным правонарушением, и за это предусмотрена ответственность в виде штрафа.

У вас были две акции — против апскертинга и менспрединга. Вы действительно полагаете, что в России — это основные проблемы женщин, которые требуют немедленного освещения? Или есть какие-то более важные?

Я ни в коем случае не говорила, что это основные проблемы, но я считаю то, что если проблема маленькая — это не значит, что это не проблема, если это затрагивает даже одного человека, об этом стоит задуматься. С чего-то начинать малого. Конечно, бывают более глобальные проблемы…

Почему бы не привлечь к ним внимание? Вы же можете это сделать.

Конечно, я могу это сделать.

Так почему именно эти?

Я именно их и выбрала, потому что они были малоосвещаемые, я считала, что на них тоже надо сделать акцент.

Кстати, а почему в этом ролике снимались не вы, а другая девушка, которая обливала людей?

Мы решили просто как по аналогии с предыдущим роликом, такое же распределение ролей сделать. Посчитали это целесообразным.

Вы считаете себя феминисткой?

Так считают журналисты.

Так считают журналисты, а вы так не считаете?

Я считаю себя общественным активистом.

Вы боретесь за права женщин?

Я освещаю некие проблемы… Конечно, не могу с ними своими руками бороться, к сожалению пока что… Но надеюсь, что в дальнейшем у меня будет это получаться.

Интересно, что в ролике эта девушка обливала отбеливателем достаточно интеллигентно выглядящих не особо крепких молодых людей… Вам не кажется, что все это постановка?

Ну я же это снимала, нет, мне не кажется! (хихикает)

Вы можете уверенно сейчас заявить, что это правда, что вы не врете?

(пауза) Да.

Как вы относитесь к американскому феминистскому движению, к #MeToo (движению, в рамках которого жертвы сексуального насилия рассказывают о таких случаях)?

Да, конечно, я знаю это движение. Я отношусь не сказать, чтобы с позитивом. Я считаю, в очень многих вещах люди порой перегибают палку и нельзя, все-таки, переходить некоторые грани.

Какие?

Ну, выбегать на площади голыми… Это перебор.

А бороться с апскертингом, задирая юбку в метро?

(пауза) Я никому в этой ситуации не причинила вреда, никому не помешала… Если брать, вот, проблему апскертинга.

Хорошо. А сейчас? Если все это, как вы говорите, не постановка, вы испортили людям одежду и настроение.

То есть, вы причинили им вред.

А, может, у них отбеливатель воспаление первичных половых органов вызвал!

Нет, воспаления это никакого не вызывает, мы проверяли это на коже, и ничего, действительно, от отбеливателя быть не может.

Вы радовались в своем аккаунте «ВКонтакте», освещая выборы президента России, что в бюллетенях, возможно, будут четыре женщины. В результате осталась одна, Ксения Собчак, а вы потом выложили фото бюллетеня, на котором видно, что вы проголосовали за Владимира Владимировича Путина. Чем же вам так не понравилась Собчак в итоге?

Я радовалась этому… Что, потому что, ну, сами понимаете, какая причина. То, что раньше девушек очень сильно притесняли в их правах по поводу работы, и не давали занимать какие-то высокопоставляемые должности [лексика собеседницы сохранена]. А сейчас, все-таки, эта тенденция уже прошла, и поэтому я очень действительно рада, что у нас права сравнялись, и женщин больше не принижают. А свой выбор в пользу конкретного кандидата я сделала потому, что считаю его политику правильной.

А вы не считаете, что кто-то из этих женщин тоже мог проводить «правильную» политику, а может в чем-то и быть лучше?

Возможно, в дальнейшем… Но я считаю то, что, все-таки, из тех девушек… Я их выбрала не по гендерному признаку, а какого-то другого человека… А потому что посчитала то, что люди, которые раньше никакого отношения не имели к политике и более молодые кандидаты, которые, все-таки не так давно в политике, они не настолько сильно разбираются…

Но, смотрите, если мы не будем давать новым людям прийти в политику, не будем голосовать за них, то у них и не будет этого опыта. Может, стоило проголосовать именно за таких людей?

Согласна, стоило, может быть, за кого-то другого проголосовать… Некоторые мои друзья проголосовали за Ксению, очень многие из университета и вообще из круга знакомых… Некоторые за других, там, кандидатов «от народа» голосовали. И посчитали более целесообразным, действительно, что новый человек принесет что-то хорошее и полезное. Но мне кажется, что в той ситуации, которая сейчас, для меня было правильным, то, что…

Какая сейчас ситуация, по вашему мнению?

Ну, есть определенные… Я не политик…

Да мне просто ваше мнение, как человека интересно. Вы же активистка.

Да, я активистка! (смеется)

Ну вот.

Как политик ничего не могу сказать, как активистка скажу то, что много внутренних проблем есть в государстве. Все-таки кризис небольшой у нас есть. С этим надо как-то бороться.

Так может новая кровь смогла бы решить это намного более эффективно?

Я посчитала, что старая, вот… Лучше.

Вы же человек с активной гражданской позицией. Каких политических взглядов придерживаетесь? Вы либерал, консерватор, социалист?..

Я пока себя ни к кому, если честно, не причисляла. Я говорю же, что я насчет… вот, политики, не очень бы хотела это сейчас обсуждать и не хотела бы туда лезть пока что.

Да почему? Вы занимаетесь активизмом, а активизм неразрывно связан с политикой.

Ну, я так не считаю, что… Активисты, все-таки, это люди, которые освещают какие-то проблемы, что то-пытаются показать…

Правильно. Чтобы общество обратило на них внимание и чтобы политики приняли соответствующее решение. Нельзя быть активистом и не быть политиком. Разве что, ваша единственная цель — ловить хайп.

Ну… мне тоже так кажется (смеется)!

Так что же вы мне говорите, что у вас нет политических взглядов? Как такое может быть? У всех есть политические взгляды, так или иначе.

Нет, у меня есть… Я вам не это сказала, я говорю, что политические взгляды есть, я просто не хочу это никак освещать в интервью, потому что… вот.

Ладно, понятно. У вас в аккаунте один из первых постов — репост записи из одного паблика, в которой есть, в том числе такие строки: «В Европе и США нет и половины той свободы, которая есть тут. Тут нет давления общественного мнения, нет диктатуры социальных норм, нет негласного фашизма по отношению к белым здоровым натуралам мужчинам». Дальше — размышления о «хачах», «пидорах» и «совании в жопу айфона». Зачем вы это перепостили?

Я делала этот репост… Посмотрите, какой там год?

2015 год, октябрь.

Три года назад… Почти четыре.

Нет, почти три, сейчас сентябрь.

Ну да. На тот момент мне все это казалось очень логичным.

А сейчас не кажется?

Если честно, я даже не помню и половины того, что там написано.

Понятно. Раньше вы, значит, исповедовали такие взгляды, а теперь у вас нет политической позиции, о которой вы готовы говорить?

Политическая позиция есть, просто не готова пока это обсуждать, говорить, действительно.

Ну, удачи тогда вам в вашей деятельности, и до свидания!

До свидания!