Найдены тайные записи о гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев нашел «невероятные» факты о гибели группы Дятлова в записях корреспондента «Уральского рабочего» Геннадия Григорьева. Об этом Дегтерев рассказал в своем блоге.

По словам Дегтерева, Григорьев присутствовал на всех этапах поисковых работ.

В записях корреспондента сказано, что за туристами, выбежавшими из палатки, шли четверо манси. Также в 200 метрах от палатки якобы были обнаружены следы волков.

Григорьев писал, что тела погибших находились в состоянии «слишком глубокой заморозки даже для Северного Урала».

В записях журналиста сказано о следах босых ног восьми туристов, но нет упоминаний следов обуви, отмечает Дегтерев.

фрагмент блокнота Геннадия Григорьева

По словам Дегтерева, также в записях речь идет об огненных шарах или ракетах, которые летали в районе перевала с 31 января по 5 февраля, о найденных пустых фляжках со следами спирта и 20 фотопленках туристов в герметичной банке. Дегтерев отмечает, что половина пленок пропали.

Зимой 1959 года на одном из уральских перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов , позже перевал получил его имя. Исследователи выдвигали различные версии трагедии, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, убийстве туристов и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Дегтерев уже не раз заявлял об обнаружении различных загадочных, по его мнению, мест и артефактов. Он писал о заброшенном военном бункере в районе перевала Дятлова, атомной бомбе на Марсе и секретной базе Гитлера.