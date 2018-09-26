Найдены тайные записи о гибели группы Дятлова 

Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев нашел «невероятные» факты о гибели группы Дятлова в записях корреспондента «Уральского рабочего» Геннадия Григорьева. Об этом Дегтерев рассказал в своем блоге.
По словам Дегтерева, Григорьев присутствовал на всех этапах поисковых работ.
В записях корреспондента сказано, что за туристами, выбежавшими из палатки, шли четверо манси. Также в 200 метрах от палатки якобы были обнаружены следы волков.
Григорьев писал, что тела погибших находились в состоянии «слишком глубокой заморозки даже для Северного Урала».
В записях журналиста сказано о следах босых ног восьми туристов, но нет упоминаний следов обуви, отмечает Дегтерев.
фрагмент блокнота Геннадия Григорьева
По словам Дегтерева, также в записях речь идет об огненных шарах или ракетах, которые летали в районе перевала с 31 января по 5 февраля, о найденных пустых фляжках со следами спирта и 20 фотопленках туристов в герметичной банке. Дегтерев отмечает, что половина пленок пропали.
Зимой 1959 года на одном из уральских перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов, позже перевал получил его имя. Исследователи выдвигали различные версии трагедии, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, убийстве туристов и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».
Дегтерев уже не раз заявлял об обнаружении различных загадочных, по его мнению, мест и артефактов. Он писал о заброшенном военном бункере в районе перевала Дятлова, атомной бомбе на Марсе и секретной базе Гитлера.