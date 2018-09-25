Рособрнадзор подсчитал долю «двоечников» на ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что доля выпускников школ, получивших вместо аттестата справку из-за «двоек» на ЕГЭ, снизилась, сообщил «Интерфакс» . Это произошло благодаря системной работе в школах, уверен чиновник.

«Вы видите, у нас серьезное снижение числа ребят, которые не получили аттестат. В 2015 году это 5%, а в этом году, мы уже подвели сентябрьские результаты — всего 1,9%», — рассказал Кравцов.

По словам главы Рособрнадзора, эти результаты свидетельствуют, что школы работают не только на то, чтобы увеличить максимальный балл ЕГЭ. На местах также идет работа над тем чтобы «двоечников» было меньше.

«То есть работа не только с сильными, но и со слабыми — и со слабыми школами, и со слабыми вузами», — отметил чиновник.

Дополнительный период ЕГЭ прошел с 4 по 15 сентября. Сдать экзамены в сентябрьские сроки могли те кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо те, кто получил неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам. Участники сдавали экзамены по русскому языку и базовой математике.