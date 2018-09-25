Депардье высказался о Путине

Депардье, который недавно посетил Северную Корею , дал интервью газете Nice Matin. Отвечая на вопрос журналиста о дружбе актера со "спорными лидерами", он призвал не говорить глупые вещи.

"Прошло 30 лет с тех пор, как Россия изменилась. Путин такой, какой он есть. Но я скажу вам, что [президент Франции Эммануэль] Макрон — такой же, как и Путин", — цитирует Депардье Le Figaro.

Актер также признался, что не любит давать интервью и не доверяет журналистам, отметив, что люди живут "в эпоху лжи и твитов".

Ранее сообщалось, что Депардье захотел получить турецкое гражданство.