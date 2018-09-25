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Депардье высказался о Путине
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Депардье высказался о Путине 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Французский актер и гражданин России Жерар Депардье высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине.
Депардье, который недавно посетил Северную Корею, дал интервью газете Nice Matin. Отвечая на вопрос журналиста о дружбе актера со "спорными лидерами", он призвал не говорить глупые вещи.
"Прошло 30 лет с тех пор, как Россия изменилась. Путин такой, какой он есть. Но я скажу вам, что [президент Франции Эммануэль] Макрон — такой же, как и Путин", — цитирует Депардье Le Figaro.
Актер также признался, что не любит давать интервью и не доверяет журналистам, отметив, что люди живут "в эпоху лжи и твитов".
Ранее сообщалось, что Депардье захотел получить турецкое гражданство.
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