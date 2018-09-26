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Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
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В сети раскритиковали акцию против раздвинутых ног в метро Петербурга 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Пользователи социальных сетей раскритиковали состоявшуюся в петербургском метро акцию по борьбе с привычкой мужчин сидеть с раздвинутыми ногами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, большинство пользователей осудили организатора акции. Некоторые призвали жаловаться на размещенную видеозапись и выразили надежду на то, что материал привлечет внимание МВД.
"Кто вам дал право решать, что делать мужчинам? И кто дал право портить имущество другого человека, которое охраняется законами Российской Федерации", — написал Михаил Яншин.
Уточняется, что другие передали видеозапись и ссылки на материалы в прокуратуру.
Ранее жительница Санкт-Петербурга Анна Довгалюк записала ролик, посвященный борьбе с менспредингом — привычкой мужчин сидеть с раздвинутыми ногами в общественном транспорте. Она подходила к сидящим в такой позе пассажирам и выливала воду с отбеливателем на их штаны. По словам организаторов, в результате акции "пострадали 70 особей". По предварительным данным, к ответственности за акцию девушку не привлекли в связи с отсутствием заявлений от пострадавших.
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