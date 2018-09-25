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«Отбеливаение» паха в петербургском метро попало на видео
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«Отбеливаение» паха в петербургском метро попало на видео 

Рамблер + ещё 39 18 часов назад
Феминистка наказала петербургских мужчин за «транспортный мачизм». Свой «видеоманифест» Анна Довгалюк опубликовала на YouTube.
В начале видео активистка посетовала на то, что проблема мэнспрединга, то есть ситуация, когда мужчины чересчур широко раздвигают ноги в общественном транспорте, «замалчивается» в России.
«Мэнспрединг — это акт гендерной агрессии и откровенного неуважения к находящимся рядом женщинам», — уверена она.
По этой причине Довгалюк решила «охладить пыл» мэнспредеров и отметить их «опознавательным знаком». Для этого она смешала 30 литров воды с шестью литрами отбеливателя, разлила раствор, оставляющий несмываемые пятна на одежде, по бутылкам, спустилась в петербургскую подземку и стала выливать его мэнспредерам в область паха.
На видео запечатлены десятки жертв активистки. Мужчины удивлялись и злились, выбивали бутылку из девушки и хватали активистку за плечи. О более серьезных последствиях акции Довгалюк не сообщает.
В конце видеоманифеста содержится угроза московским и казанским мэнспредерам.
«Вы следующие!» — пообещала активистка.
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