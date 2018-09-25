Пока вы спали: Россиян накажут за ревность

Порошенко оценил автокефалию политически

Однажды Константинопольская православная церковь дарует Украинской автокефалию, то есть независимость от других церквей. Об этом, как сообщает «Коммерсант», президенту Украины заявил экзарх Константинопольского патриархата на Украине епископ Иларион. В ответ Петр Порошенко отметил важность для украинцев слов о том, что их страна не является канонической территорией Русской православной церкви.

В рыбных консервах нашли личинок

Роскачество проверило консервы из лососевых рыб и представило результаты исследования на своем сайте. Так, некоторые из производителей консервировали вместо заявленных на упаковке дорогих кеты, нерки и кижуча дешевую горбушу. Все проверенные марки не перебарщивали с бульоном — его было не более 30%. Ни в одной из банок не было обнаружено опасных веществ. В консервах девяти брендов были найдены мертвые личинки нематод, которые, впрочем, не представляют опасности для здоровья. Кроме того, вкус и запах четырех образцов были признаны специалистами неприятными.

Ревнивцы могут стать преступниками

Взлом смартфона супруга следует приравнять к уголовному преступлению. С такой инициативой, как сообщает Пятый канал, выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров . Согласно проекту закона, который он подготовил и намеревается внести на рассмотрение коллег, мобильные телефоны содержат личную и служебную информацию, почему их взлом даже супругом должен подпадать под статью Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Одежда россиян станет дороже

Одежда и обувь могут подорожать в России на 5-20% в 2019 году, сообщила РБК генеральный директор консалтингового агентства Fashion Consulting Group. По словам Анны Лебсак-Клейманс, цены в бюджетном сегменте рынка могут увечиться на 5-10%, а в премиальном — на 10-20%. Причинами этого она назвала «отложенную» реакцию продавцов на падение курса рубля, а также предстоящий рост ставки налога на добавленную стоимость.

КПРФ и ЛДПР накажут за победы на выборах