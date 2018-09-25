Ещё
Россиян ждет нововведение в общественном транспорте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Известия»: Минстрой намерен внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте 

ТАСС 1 час назад
Минстрой РФ планирует включить биометрическую систему распознавания лиц в проект "Умный город" и использовать ее в общественном транспорте. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на замглаву ведомства Андрея Чибиса.
Отмечается, что разрабатываемая технология облегчит процедуру оплаты проезда в транспорте.
"Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета", — приводит издание слова Чибиса.
По данным газеты, представители министерства намерены изучить опыт китайских городов для распространения подобных технологий в России. Кроме того, в ведомстве планируют привлечь китайские компании, например, Huawei, к разработке совместно с "Ростелекомом" системы биометрической идентификации.
Механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в ряде российских банков. С 30 июня 2018 года клиенты могут прийти в отделения банков, сдать биометрию (запись голоса и изображение лица) и получить возможность открывать вклад или брать кредит из любой точки мира.
ТАСС: последние новости
СК начал проверку после сообщений СМИ о вечеринке с раздеванием первокурсников в Тюмени Осужденный за терроризм в РФ Сенцов объявлен почетным гражданином Парижа Эксперты выяснили, что петербуржцы переезжают в Москву чаще жителей других городов
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нас ждет кошмар?»74
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию757
В США признали бессилие перед Россией70
С-300 против Израиля, приговор Чубайсу и другие события дня74
«Мисс Украина» выразила протест3
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
01:40
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию
В мире
06:40
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
Шоу-бизнес
01:25
Сам признался: на Кубани задержали агента СБУ
Происшествия Статьи
03:57
Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300
Армия Ближний Восток
01:39
РФ помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом
Армия Войска
01:33
«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности
В мире Статьи
00:52
«Они сами этого хотели»: кто раздел тюменских студентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение