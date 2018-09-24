Сенцов стал почётным гражданином Парижа

«Олег Сенцов теперь почётный гражданин Парижа», — написала она в Twitter.

Le portrait d'Oleg #Sentsov est affiché sur la façade de la @mairie10paris en solidarité avec le cinéaste, en grève de la faim, emprisonné en Russie. Aujourd'hui, au #ConseildeParis nous le faisons citoyen d'honneur de @paris. pic.twitter.com/288CceJayV— Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) 24 сентября 2018 г.

По её словам, «уже много месяцев его портрет вывешен перед зданием мэрии».

Она рассказала, что предложила, чтобы «Париж, столица прав человека, присудил „почётное гражданство Олегу Сенцову“.

Ранее Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

В мае 2018 года он объявил голодовку.