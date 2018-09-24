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Сенцов стал почётным гражданином Парижа
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Сенцов стал почётным гражданином Парижа 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Городской совет Парижа объявил осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова почётным гражданином города, сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
«Олег Сенцов теперь почётный гражданин Парижа», — написала она в Twitter.
По её словам, «уже много месяцев его портрет вывешен перед зданием мэрии».
Она рассказала, что предложила, чтобы «Париж, столица прав человека, присудил „почётное гражданство Олегу Сенцову“.
Ранее Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
В мае 2018 года он объявил голодовку.
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