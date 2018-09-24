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Соловьев «разорвал на части» Чубайса
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Соловьев раскритиковал Чубайса после заявления Смирновой о бандитах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
По мнению журналиста Владимира Соловьева, политик Анатолий Чубайс не знал страну, поэтому сериал «Бригада» вызвал у него необычную реакцию. Телеведущий опубликовал часть интервью жены Чубайса — Авдотьи Смирновой в соцсетях.
«Иногда лучше молчать, чем говорить»… Все что надо знать о Чубайсе. Страну не знал. Как жил народ не знал. Но поучал и управлял», — написал Соловьев в своем микроблоге Twitter.
Так он прокомментировал интервью телеканалу RTVi режиссера Авдотьи Смирновой о сериале «Бригада», который она показала своему мужу Чубайсу. Смирнова подчеркнула, что высоко ценит этот сериал:
«На него это произвело большое впечатление. Он посмотрел и сказал: «Какое безумное унижение переживали люди от торжества бандитов. Как это было унизительно и ужасно», — рассказала супруга политика.
По словам Смирновой, он знал, что в 1990-х в России было много бандитов, но не мог оценить, как это сказывается на соотечественниках:
«Одно дело — знать, что есть бандиты, что они рулят. Другое дело — видеть, как они ведут себя в ресторанах, магазинах, с людьми на улице. Где он должен был это увидеть? В правительстве России? Или в РАО ЕС? Он имеет в виду, как оскорбляла людей вот эта наглость», — сказала режиссер.
Напомним, ранее Чубайса раскритиковали за то, что он выступил продюсером нового фильма Смирновой «История одного назначения». Он подчеркнул в Facebook, что не готов вступать в дискуссию вокруг этой темы.
В январе актер Майков, сыгравший Пчелу в «Бригаде», заявил, что этот сериал принес вред обществу и стал «преступлением против России».
Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Сериал состоит из 15 эпизодов.
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