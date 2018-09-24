Пока вы спали: ЦБ научил зарабатывать на россиянах 

Хабаровск сделал неожиданный выбор
Действующий губернатор Хабаровского края единоросс Вячеслав Шпорт практически проиграл новые выборы, сообщает «Коммерсант». После подсчета 100% голосов во втором туре выборов Шпорт набрал 28% голосов, тогда как его конкурент, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набрал 69,6%. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уже заявила, что подсчет голосов «выглядит однозначным», а нарушений, которые могли бы стать причиной отмены выборов, нет.
ЦБ научил НПФ зарабатывать
Центральный банк России объяснил негосударственным пенсионным фондам, как они будут зарабатывать. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее НПФ получали лишь success fee по итогам года, то есть не более 15% дохода, заработанного на инвестировании пенсионных накоплений. В марте фондам позволили выбирать между success fee и management fee — 0,75% от средней годовой стоимости чистых активов НПФ ежемесячно. В августе представители фондов обратились в ЦБ за разъяснением, как сочетать success и management fee. В Банке России ответили, что при расчете success fee из него должен быть вычтен уже полученный management fee.
Российские фермеры угрожают американским
Успехи российских фермеров угрожают американским, сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что нынешний сельскохозяйственный год завершился для России 25-летним мировым рекордом — более 40 миллионов тонн пшеницы на экспорт, — тогда как в США сельскохозяйственные предприятия закрываются интенсивнее, чем за последние 30 лет, а политика торговых войн, которую ведет американское руководство, может стать причиной введения пошлин на пшеницу из США в других странах.
Крушение Ил-20: непрофессионализм, халатность и неблагодарность
В крушении российского военного самолета Ил-20 виновны «непрофессионализм или преступная халатность» пилотов израильских истребителей F-16. Об этом, как сообщают «Известия», заявил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Кроме того, он обвинил Израиль в неблагодарности за то, что Россия сделала для страны в последнее время, а также добавил, что израильское военное руководство «либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров».
«Газпром» провалился в рейтинге
«Газпром» лишился первого места в рейтинге S&P Global Platts крупнейших энергетических компаний мира, сообщает РБК. В списке нынешнего года российская корпорация заняла лишь 17-е место, уступив прошлогоднее первое американской компании ExxonMobil. Лучшую позицию среди компаний из России, вторую, занимает «Лукойл». «Транснефть» расположилась на 30-й строчке, «Сургутнефтегаз» — на 35-й, а «Роснефть» — на 36-й.