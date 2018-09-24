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Школьники подсели на электронные сигареты
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Более 8% российских школьников курят электронные сигареты 

РИА Новости + ещё 15 24 сентября 2018
Фото: Fotolia / ppi09
Среди российских школьников 8,5% курят электронные сигареты, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
"Процент курящих электронные сигареты среди школьников сегодня составляет 8,5%, это большой показатель. Среди самой молодой группы респондентов в рамках одного из проведенных мониторингов это порядка 28%", — заявила Голикова.
"Когда говорят о том, что это менее вредно, наверное, опускают то, что возникает элемент привыкания, и от этой привычки очень трудно избавиться", — добавила она.
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