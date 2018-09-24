Школьники подсели на электронные сигареты

Более 8% российских школьников курят электронные сигареты

"Процент курящих электронные сигареты среди школьников сегодня составляет 8,5%, это большой показатель. Среди самой молодой группы респондентов в рамках одного из проведенных мониторингов это порядка 28%", — заявила Голикова.

"Когда говорят о том, что это менее вредно, наверное, опускают то, что возникает элемент привыкания, и от этой привычки очень трудно избавиться", — добавила она.