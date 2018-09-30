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День тигра во Владивостоке отметят карнавалом
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День тигра во Владивостоке отметят карнавалом и концертом группы «Чайф» 

РИА Новости + ещё 31 30 сентября 2018
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Жители Приморья в последнее воскресенье сентября отметят День тигра красочным карнавальным шествием и концертом групп "Несчастный случай" и "Чайф".
Традиционно в последнее воскресенье сентября во Владивостоке проходит яркий тигриный карнавал. По данным мэрии, в этом году заявки на участие в праздничном шествии подали более 80 организаций. Парад стартует по Океанскому проспекту ровно в полдень. По предварительным данным, в карнавале примет участие более 8 тысяч "тигров", "тигриц" и "тигрят" — это колонны школьников и студентов, представителей предприятий, общественных организаций и семьи с детьми в костюмах и "раскраске" тигра.
Участники пройдут до центральной площади, где можно будет узнать все об амурском тигре и работе по его сохранению. В 13.00 (06.00 мск) на главной сцене праздника состоится церемония вручения техники и передачи объектов, созданных Центром "Амурский тигр" при поддержке спонсоров. Приморскому краю передадут здание медицинского учреждения в поселке Красный Яр, национальному парку "Бикин" — два служебных дома, Лазовскому заповеднику — два служебных дома, пять туристических домов, кордон и лекционно-демонстрационный зал. Охотхозяйство "Бархат", службы лесного и охотничьего надзора Приморского края получат новые автомобили.
В воскресенье откроется международная площадка по обмену фотографиями "Фотосушка", где участники могут повесить свои работы "сушиться" на веревки с помощью прищепок, а в обмен забрать любые другие. Организаторы проекта проведут конкурс на лучшую "атмосферную" фотографию о прошедшем лете.
Также на центральной площади будут запускать воздушных змеев, там же пройдут мастер-классы по их изготовлению. Днем на центральной площади города пройдет "Квартирник Lampa" — концерт начинающих музыкантов Владивостока. С помощью "Тигриной почты" можно бесплатно отправить открытку своим родным и близким. Также будет работать объемная фотозона с символикой праздника.
Завершится "День тигра" концертом групп "Несчастный случай" и "Чайф", музыканты выйдут на главную сцену площади в 19.00 (12.00 мск).
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