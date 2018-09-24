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Министр образования Башкирии поразила безграмотностью
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Министр образования Башкирии поразила безграмотностью 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: YouTube
Министр образования Башкирии сделала две ошибки в двух предложениях, желая удачи учителям на конкурсе «Учитель года — 2018». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Недавно на своей странице в соцсети «Инстаграм» Гульназ Шафикова опубликовала свое фото из Санкт-Петербурга, где пройдут очные туры заключительного этапа конкурса.
«Питер навивает романтическое настроение», — поделилась она, перепутав глагол «навивать», который означает «наматывать», с глаголом «навевать», означающим «вызывать какое-либо настроение», что она и подразумевала.
В следующем предложении Шафикова объяснила подписчикам причину, по которой оказалась в «романтическом» Петербурге.
«Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года — 2018"», — сообщила она, на этот раз неправильно выбрав окончание для слова «открытие».
Радиостанция отмечает, что башкирская министр образования исправила обе ошибки, когда ей на них указали пользователи социальной сети.
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