Министр образования Башкирии поразила безграмотностью

Министр образования Башкирии сделала две ошибки в двух предложениях, желая удачи учителям на конкурсе «Учитель года — 2018». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Недавно на своей странице в соцсети «Инстаграм» Гульназ Шафикова опубликовала свое фото из Санкт-Петербурга , где пройдут очные туры заключительного этапа конкурса.

«Питер навивает романтическое настроение», — поделилась она, перепутав глагол «навивать», который означает «наматывать», с глаголом «навевать», означающим «вызывать какое-либо настроение», что она и подразумевала.

В следующем предложении Шафикова объяснила подписчикам причину, по которой оказалась в «романтическом» Петербурге.

«Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года — 2018"», — сообщила она, на этот раз неправильно выбрав окончание для слова «открытие».

Радиостанция отмечает, что башкирская министр образования исправила обе ошибки, когда ей на них указали пользователи социальной сети.